Man (34) met psychische klachten vernielt auto's, wordt met pepperspray aangehouden

Van drie auto's is een zijspiegel vernield. Nadat getuigen hem hadden aangewezen als de dader, had de politie er een flinke kluif aan om de man aan te houden.

Eenmaal meegenomen naar het politiebureau werd hij in een zogeheten 'ophoudkamer' gezet, waar hij in principe maximaal een paar uur zou zitten tot zijn zaak werd behandeld. Maar ook hier misdroeg hij zich en vernielde hij de cel. De schade aan de politiecel is minimaal.

Er is aangifte gedaan. De man is overgeplaatst naar een cel in het politiebureau in Hoorn.