🍁De herfst laat zich gelden: deze week al storm

De afgelopen weken konden we nog genieten van een nazomer, maar vanaf vandaag krijgen we te maken met echt herfstweer met regen, onweer en windstoten. "Maak je borst maar nat", voorspelt weerman Jan Visser.

Over de gehele provincie zullen vandaag regenbuien met onweer trekken en daar houdt het niet op. "Bij die buien komen in de loop van de dag ook windstoten. Het wordt op Texel zelfs stormachtig met windstoten tot wel 85 kilometer per uur. Ook langs de kust wordt windkracht 7 à 8 verwacht", vertelt Visser. Daarom heeft het KNMI vanaf 15.00 uur vanmiddag code geel uitgegeven.

Morgenochtend schijnt de zon nog kort in de ochtenduren, maar daarna is het opnieuw vooral regenachtig. "En dan hebben we het nog niet eens over vrijdag en zondag gehad. Dat worden natte dagen met heel veel wind. We mogen concluderen dat de herfst is begonnen", zegt Visser.