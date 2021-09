De sloop van historische panden in Amsterdam Zuid gaat definitief door

In de Van Eeghenstraat in de Vondelparkbuurt protesteerde gister een groep buurtbewoners tegen de sloop van panden op nummer 70 -72. De eigenaar wil de villa's tegen de vlakte gooien voor een nieuw wooncomplex met ondergrondse parkeergarage. Het stadsdeel vindt dat uit de adviezen van onder meer de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit dat er niet voldoende monumentale waarden zijn om de status van gemeentelijk monument te onderbouwen.

Woedend

De bewoners zijn woedend dat de gemeente niet luistert naar hun argumenten om het 19e eeuwse straatbeeld te beschermen. De nieuwe eigenaar wil de panden tegen de vlakte gooien om er zes luxes stadsvilla's bouwen met een ondergrondse garage. "Dit is wat ze gaan bouwen, ik vind het monsterlijk", zegt een verontwaardigde Jeroen Krabbé, die vlakbij woont. "Maar het gaat er niet eens om wat er komt, maar wat er weggaat."

Maar projectontwikkelaar Rob Voet, ziet dat anders. "We hebben er bijna twee jaar over gepraat met de Welstandscommissie, die gaf ons onlangs nog een compliment voor alle aanpassingen die we nog hebben gedaan. Ze vinden het een verrijking voor de Van Eeghenstraat. Amsterdam betaalt die commissie om in de gaten te houden wat wel en niet kan, dan je moet hun mening ook respecteren."

Succesvol bezwaar

Eerder werd er in de straat een omgevingsvergunning verstrekt voor drie andere panden. Deze zouden worden samengevoegd, en ook hier zou een ondergrondse parkeergarage komen. De bewoners maakten bezwaar bij de gemeente, en kregen zo'n anderhalf jaar later gelijk.

Momenteel ligt er een voorstel bij het stadsbestuur om de hele Vondelparkbuurt de status van beschermd stadsgezicht te verlenen. Hierdoor zullen er strengere voorwaarden komen voor bouw- en sloopvergunningen.