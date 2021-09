Amsterdam erkent: "Deel van huisartsen weigert hulp aan ongedocumenteerden"

De gemeente beaamt dat een grote groep ongedocumenteerden in Amsterdam blijft verstoken van huisartsenzorg. Dat schrijft het college na schriftelijke vragen die waren gesteld naar aanleiding van onderzoek van AT5/NH.

GroenLinks, de ChristenUnie en DENK hadden schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het weigeren van huisartsenzorg aan ongedocumenteerden. Dit naar aanleiding van het artikel dat AT5/NH Amsterdam hierover publiceerde.

"Het college herkent het signaal dat een deel van de huisartsen deze doelgroep weigert.

Hiervan worden in de dagelijkse praktijk ook voorbeelden gezien. Hoe groot het probleem is,

is niet precies bekend", schrijft de gemeente.

Verschillende verklaringen

De gemeente geeft verschillende verklaringen voor de weigering van de ongedocumenteerde. Een van de verklaringen is dat er een hoge werkdruk is bij sommige huisarts praktijken. Daardoor is er bij veel praktijken geen ruimte voor nieuwe patiënten. Tevens hebben ongedocumenteerden vaker complexe problematiek en dat vergt meer inzet en tijd.

Ook is een mogelijke oorzaak van het probleem dat veel ongedocumenteerde niet binnen het postcodegebied van de praktijk vallen. "De arts moet namelijk binnen 15 minuten op het adres van de patiënt

kunnen zijn in spoedgevallen. Personen zonder vaste woon- of verblijfplaats kunnen om die

reden geweigerd worden. Dat zal deels voor ongedocumenteerden het geval zijn", aldus de gemeente.

Taal en financiën

Vooral de taalbarrière is voor artsen en de ongedocumenteerde een probleem. De gemeente verwijst voor dit probleem naar de tolkentelefoon. Het gebruik van deze dienst is gratis.

Een kwart van de Amsterdamse huisartsen gaf aan meer informatie nodig te hebben over declaratiemogelijkheden. De gemeente gaat kijken of ze een rol kunnen spelen in het landelijk agenderen van dit probleem. Ze willen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaan kijken wat de mogelijkheden zijn. Daarnaast zullen ze ook in gesprek gaan met andere steden die eventueel dezelfde problematiek ervaren.

Kijk hier de reportage van AT5/NH Amsterdam.