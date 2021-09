Taakstraf voor man (53) die agenten met mes bedreigde en bijna werd neergeschoten

Rob P. uit Noord-Scharwoude kreeg gisteren na een opvallend chaotische rechtszaak negentig uur taakstraf opgelegd voor het met een mes bedreigen van politieagenten. Verder moet P. de agent die op het punt stond om hem neer te schieten, een schadevergoeding van 300 euro betalen.

Een boksbeugelmes (afbeelding ter illustratie) - Wiki Commons

De 53-jarige P., een lange, kale man, gekleed in een zwart met lichblauw sportshirt en een lichte spijkerbroek, bedreigde op 17 januari 2021 drie agenten met een mes. Hij dacht dat het geluid dat hij buiten zijn huis hoorde afkomstig was van zijn buurman. Twee dagen ervoor zou hij door die buurman met een loden pijp zijn geslagen. Daarom besloot hij 'uit voorzorg' met een boksbeugelmes in zijn hand naar buiten te gaan. Nadat P. met het mes zijn deur was uitgestapt, bleek het geluid van drie agenten afkomstig. Zij vroegen P. meermaals zijn wapen te laten vallen. Omdat de man uit Noord-Scharwoude hieraan geen gehoor gaf, trok één van de agenten zijn dienstwapen en legde hij zijn vinger op de trekker. Het scheelde 'een milliseconde' of de agent had op P. geschoten. Uiteindelijk gooide P. het mes in de 'greppel'. Woedeaanvallen De rechter leest uit het onderzoek voor dat het bijna-schietincident de politieman vele slapeloze nachten en veel stress heeft bezorgd. P. valt haar af en toe in de rede, zoals vaker tijdens de zitting. Dat komt volgens hemzelf door zijn posttraumatische stressstoornis. "Daar krijg ik woedeaanvallen door", zegt hij met verheven stem.

Quote "Als het mijn buurman was geweest, had ik hem aan mijn mes gereten" Rob P.

De rechter verzoekt de man hierop meerdere keren 'naar mij te kijken en te luisteren als ik aan het woord ben'. "Niet naar links, niet naar rechts, niet achter in de zaal, maar naar mij." P. zegt dat hij 'zal proberen te luisteren', als mensen dat ook bij hem doen. Het was 'nooit de bedoeling' van de man uit Noord-Scharwoude om politie met een mes te bedreigen, vertelt hij. "Maar als het wel mijn buurman was geweest die buiten stond, had ik hem eraan gereten", aldus P., die inmiddels zijn zonnebril heeft opgezet. Volgens P. heeft niet alleen zijn buurman het op hem gemunt, maar ook twee wijkagententeams. "Ze zijn me al drie jaar aan het chasen", aldus de man. 'Een geluk dat mijn collega niet schoot' Een collega van de agent die bijna de trekker had overgehaald vertelt - af en toe onderbroken door P. - hoe heftig de confrontatie was voor hem en zijn collega's: "Het heeft behoorlijke impact gehad op ons doen en laten. Je staat niet zomaar met een mes voor je neus." Hij vervolgt: "We hebben het achteraf besproken en het is nog een geluk dat m’n collega niet heeft geschoten. Het mes was nog geen meter bij mij vandaan."

Quote "Een gevangenisstraf van dertig dagen is de enige overgebleven optie" Officier van justitie

Als het Openbaar Ministerie haar strafeis bekendmaakt, geeft de officier van justitie aan dat in soortgelijke zaken meestal negentig uur taakstraf wordt geëist. Dit heeft echter niet zijn voorkeur, wegens de 'enorm slechte gezondheid' van de verdachte, die onder meer aan kanker zou lijden. Ook een geldboete lijkt niet op zijn plaats, aldus de officier van justitie. "Een gevangenisstraf van dertig dagen is in dat geval de enig overgebleven optie", aldus de officier van justitie. Toch zijn de bezwaren van het OM tegen een taakstraf voor de rechter onvoldoende reden om P. een gevangenisstraf op te leggen. Ze geeft hem uiteindelijk een taakstraf van negentig uur, waarvan dertig voorwaardelijk. Ook moet P. de agent die zijn wapen op hem richtte driehonderd euro betalen voor 'opgelopen immateriële schade'. P. heeft twee weken om in hoger beroep te gaan.