It giet oan in de Westfries: 'Veel animo door schaatswinter'

Als het aan de West-Friezen ligt, worden de ijzers zo snel mogelijk ondergebonden. IJsbaan de Westfries in Hoorn opent zaterdag de deuren en de vraag naar schaatslessen is groot: er zijn nu al zo'n honderd aanmeldingen meer dan voorgaande jaren. Volgens schaatsinstructeur Peter Jongejans komt dat onder meer door de mooie schaatswinter van afgelopen jaar.



Schaatsen op natuurijs in februari 2021 / Arjen Neefjes, ijsmeester bij de Westfries. - NH Nieuws

"Afgelopen krokusvakantie was het aantal deelnemers voor onze training vervijfvoudigd", vertelt Peter Jongejans van Duosport. "Het was echt duidelijk dat het schaatsen op dat moment in de lift zat." Nu heerst nog steeds gretigheid om het schaatsen onder de knie te krijgen. "We krijgen nu relatief veel nieuwe mensen, die op natuurijs erachter kwamen dat schaatsen best lastig is", vertelt trainer Jongejans. "Meer kinderen hebben zich aangemeld en we merken in de avonduren dat er extra volwassen cursisten komen."

IJsbaan de Westfries bijna klaar voor de start. - NH Nieuws

De schaatstrainers van Duosport kregen in Hoorn zo'n honderd aanmeldingen meer dan de voorgaande jaren. Dat komt dus onder meer door die koude week in februari, waar veel mensen het natuurijs ontdekten. "Dat is waar de schaatswereld naar snakte", vertelt Jongejans. "Want de aantallen liepen terug bij de verenigingen en de cursisten." Geen sportschool Aan de andere kant is de schaatssport juíst door corona onder de aandacht gekomen, vertelt ijsmeester Arjen Neefjes. "Het heeft ons goedgedaan dat onze sportvoorziening mocht doorgaan." Jongejans vult aan: "Schaatsen is bijna het hele jaar doorgegaan, dus ik denk dat mensen bewust kiezen voor een individuele sport waar ze vrijheid ervaren, niet in een sportschool." De Hoornse ijsbaan was begin deze week nog een betonnen vloer. Dinsdag om 22.00 uur lag er slechts een millimeter ijs. Daar werd witte kalk opgespoten, zodat de vloer wit blijft. Een team van vrijwilligers zette daarop de wedstrijdbaan uit. Heel precies meten Met flinterdun gekleurd papier leggen zij de start- en finishlijn neer. Dat is een precieze klus, vertelt ijsmeester Arjen Jongejans. "Dat moet naar wedstrijdnormen van de KNSB. Als er straks een grote wedstrijd is dan komen zij met een landmeter om te kijken of de maten kloppen. Klopt dat niet, dan telt het bijvoorbeeld niet als er een record gereden wordt."

Peter Jongejans is één van de schaatstrainers bij de Westfries. - NH Nieuws

Als alles op de juiste plek staat, dan wordt de ijslaag aangedikt. Daarvoor zijn de ijsmeesters dag en nacht - 36 uur achter elkaar - rondjes aan het rijden met een wagen om continu water te spuiten op de baan. Duizend kinderen De Hoornse ijsbaan is dus vanaf dit weekend weer open, ook voor recreatieve schaatsers. Daar wordt meteen al goed gebruik van gemaakt, vertelt de ijsmeester. "Zaterdagochtend hebben we bijna duizend kinderen op de baan van acht tot elf, die hebben een jaar gemist dus we hebben extra aanwas voor het jeugdschaatsen." Voor schaatsbaan is geen coronatoegangsbewijs nodig. Reserveren is ook niet nodig. Op de website van De Westfries staat meer informatie.