Ruim 3.300 mensen willen dat de speciale ziekenhuistandarts blijft

Drieduizenddriehonderdnegenendertig handtekeningen heeft Nannie Kruissel uit Kwadijk verzameld in haar strijd om de speciale tandartspoli te behouden. In juni maakte de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar bekend de afdeling te willen sluiten. En dat zorgde voor grote onrust bij patiënten en hun families. Vandaag leverde Nannie haar petitie 'Red de bijzondere tandheelkunde' af bij het ziekenhuisbestuur.

3339 handtekeningen voor behoud ziekenhuistandarts

Ongeveer tweeduizend patiënten maken gebruik van specialistische tandzorg in Alkmaar. Het gaat dan om mensen met extreme angst of een fysieke of verstandelijke beperking. De zoon van Nannie valt in de laatste categorie. "Alleen onder narcose kan hij onder controle, en dan komt gelijk de kno-arts of oogarts. Dat wordt hier perfect geregeld." Ze was zich dan ook rotgeschrokken van de dreigende sluiting, omdat het ziekenhuis zich meer op acute zorg wil richten. "Ik weet niet waar ik naar toe moet met mijn zoon", vertelde ze aangeslagen."Het is de redding van zijn gebit. Hij gaat er nu met vertrouwen naar toe, en durft zelf in de stoel te gaan zitten." Lees verder onder het artikel.

Ziekenhuisbestuurder Floor Haak-van der Lely is onder de indruk van de opbrengst van de petitie. "Het leeft duidelijk enorm", zegt zij tegen NH Nieuws. "Ons voorgenomen besluit is ingeslagen als een bom en het geeft mij een knoop in mijn hart." Ze vervolgt: "Het is nooit de bedoeling geweest dat deze patiënten tussen wal en schip zouden vallen. En dat gaat ook niet gebeuren. Er moet een oplossing komen die iedereen past, ook mevrouw Kruissel. Daarom hebben wij nu een verkenner ingeschakeld, die op zoek gaat naar het beste plan om deze speciale mondzorg, in onze ogen buiten de ziekenhuismuren, te behouden." Deze verkenner - Anne Jonkman - komt al volgende maand met zijn bevindingen. Nannie heeft al met hem gesproken. "Het was een fijn gesprek, en ik had echt het gevoel dat hij mijn zorgen en de unieke situatie van de patiënten begreep." Nannie heeft dan ook vertrouwen dat het uiteindelijk goed komt. "Dat soms dingen veranderen, dat snap ik. Als deze unieke zorg maar blijft zoals die is. Waar en hoe is aan het ziekenhuis. En misschien komt er een oplossing die minstens net zo goed is."