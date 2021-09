Hoornse partijen maken zich zorgen om toekomstig stroomtekort in de gemeente

Netbeheerder Liander kampt in de komende jaren met een tekort in het stroomnetwerk voor meerdere gemeenten. Naar aanleiding van een eerder bericht op NH Nieuws maken de Hoornse partijen D66 en het CDA zich zorgen over het stroomnetwerk in de stad, nu er in omringende gemeentes een tekort dreigt. Daarom hebben ze vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van Hoorn.

Provincie Noord-Holland

De vragen aan het Hoornse college worden gesteld door Arwin Rood van D66 Hoorn en door Dick Bennis van CDA Hoorn. "De gemeenten om ons heen (Schagen, Hollands Kroon, Bergen, Alkmaar, Heerhugowaard, Opmeer, Koggenland, Medemblik, Beemster, Langedijk, Castricum en Heiloo) lopen nu al tegen de grenzen aan en mogen niet meer stroom afnemen en leveren aan het netwerk als dat ze nu al doen", schrijven de twee fractievoorzitters in een brief. "Gelukkig lezen wij ook dat Hoorn nog niet in die categorie valt", gaan ze verder. "Maar dat lijkt ons een kwestie van tijd aangezien we lezen dat Liander op meer plekken schaarste op het net verwacht." Raadsvragen De gemeente Hoorn heeft in de komende jaren hoge ambities als het gaat om duurzaamheid, energietransitie en woningbouw, met onder meer de nieuwe Poort van Hoorn. De twee Hoornse fractievoorzitters maken zich zorgen over het niet door kunnen gaan van de plannen, als het stroomnetwerk niet voldoende capaciteit biedt. Zo vragen ze het Hoornse college of de gemeente in de toekomst ook verwacht tegen de granzen van het stroomnetwerk aan te lopen en of de gemeente wel of niet in gesprek is met netbeheerder Liander. Daarnaast vragen zij zich af wat het tekort aan capaciteit op het stroomnetwerk voor gevolgen kan hebben voor grote projecten als een IKEC, de verbouwing van het stadhuis en de renovatie en uitbreiding van het Westfries Museum. Het college heeft dertig dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.