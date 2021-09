Vernieler Hoorns herdenkingsmonument voor geweldslachtoffers voor de rechter

Op de rots zaten dertig vlinders die allemaal een slachtoffer vertegenwoordigen. Onder wie Nadine Beemsterboer, de dochter van Wanda. Zij werd in 2006 door haar ex-vriend vermoord. Nadat het monument jarenlang zonder problemen in het Noorderplantsoen stond, ging het in mei mis.

Zes vlinders nog vermist

Een deel van de vlinders werd teruggevonden in een tas. Vervolgens doken er niet veel later zes op in Alkmaar. Begin juni werden er nog eens zes gevonden in de brievenbus van de politie in Almere. Maar nog steeds zijn zes vlinders zoek, onder meer die van Nadine. "Dat die niet is teruggevonden doet pijn", vertelt Wanda.

Vandaag zal ze samen met haar man Jacques aanwezig zijn bij de rechtszaak. M.C. wordt alleen verdacht van de eerste vernieling, waar hij ook op heterdaad werd betrapt. Wie er achter de tweede zit is vooralsnog onduidelijk. Verder moet de verdachte verantwoording afleggen voor een winkeldiefstal bij een supermarkt en heeft hij nog een voorwaardelijke straf open staan.

Onduidelijkheid over aanwezigheid verdachte

Wanda weet nog niet wat ze van de zaak moet verwachten. "Eerder hoorden we dat hij verward was, en hoopten we vooral dat hij hulp zou krijgen. Maar nu we weten dat hij meer heeft gedaan, is dat alleen niet voldoende. Bovendien hoorden we een paar weken geleden van zijn advocaat dat hij onvindbaar was. Dus we vrezen dat hij er misschien niet bij is, en dan bij verstek wordt veroordeeld."

De rechter doet aan het einde van de zitting gelijk uitspraak. Volgende week woensdag wordt de Vlinderrots opnieuw onthuld. Inclusief dertig, en dus zes nieuwe, vlinders.

