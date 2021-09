172 West-Friezen positief getest op corona, halvering ten opzichte van eerdere periode

Het aantal West-Friezen dat in de afgelopen twee weken positief is getest op corona is gedaald ten opzichte van de voorgaande periode. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die de West-Friese redactie met behulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

In de afgelopen periode van twee weken werden 172 mensen in West-Friesland positief getest op corona. Het RIVM meldt in deze periode geen ziekenhuisopnames en overlijdens die coronagerelateerd zijn. In de voorgaande periode werden 332 mensen positief getest.

De gemeente Enkhuizen kent met 139,5 personen per 100.000 inwoners relatief het hoogste aantal besmettingen. In de praktijk betekent dit dat 26 mensen uit die gemeente in de laatste twee weken een positieve testuitslag kregen. Dit aantal is gelijk ten opzichte van de eerdere periode.

In de gemeente Opmeer wordt in de afgelopen periode het laagste aantal positief geteste personen gemeld: 5. Dit is een flinke afname ten opzichte van de vorige periode van twee weken, toen 13 mensen een positieve testuitslag kregen.

Bekijk hieronder het aantal positief geteste personen van afgelopen week in jouw gemeente: