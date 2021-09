KNVB doet onderzoek na meespelen van Huntelaar aan amateurduel

Het klonk allemaal ludiek en spontaan, maar het meedoen van Klaas-Jan Huntelaar bij de amateurs van HC'03 krijgt wellicht nog een staartje. Het is namelijk de vraag of de oud-Ajacied wel een internationale overschrijving heeft aangevraagd.

Dit vroeg voorzitter René van Leeuwen van amateurclub DCS uit Zevenaar zich af. Als dat namelijk niet zo is, dan zal de bond maatregelen treffen. De Zevenaarse amateurclub haalde namelijk laatst zelf ook een oud-prof binnen: Damir Rovcanin, die actief was in het betaald voetbal van Turkije en Bosnïe & Herzegovina.

Zesde elftal van HC'03

Na clubs als Ajax, Real Madrid, AC Milan en Schalke 04 deed Huntelaar afgelopen weekend mee met het zesde elftal van HC'03 uit het Achterhoekse Drempt, waar ook zijn broer en neef voetballen. De oud-international won met zijn teamgenoten met 3-1 van het tiende elftal van Concordia Wehl . The Hunter scoorde overigens niet.