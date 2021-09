Aantal coronabesmettingen daalt langzaam verder, geen ziekenhuisopnames

Het aantal mensen in 't Gooi dat positief is getest op het coronavirus is afgelopen week verder gedaald: vergeleken met een week geleden ligt het aantal positieve tests zestien procent lager. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Bekijk op de kaart het aantal besmettingen in de afgelopen week in jouw gemeente. Tekst gaat verder onder de kaart:

Huizen heeft van de hele regio relatief de meeste nieuwe besmettingen. In de gemeente werden afgelopen week per 100.000 inwoners 87,2 mensen positief getest. Dat komt neer op 36 mensen. Een week geleden waren dat nog 28 mensen.

Afgelopen week zijn er in Weesp per 100.000 inwoners 20,3 mensen positief getest. Dat komt neer op 4 mensen met een coronabesmetting, vergeleken met 22 mensen een week eerder.

De daling komt vooral door de sterke afname van het aantal coronabesmettingen in Weesp en Hilversum. Weesp was een week geleden nog de gemeente met relatief de meeste coronabesmettingen van de regio, nu heeft het de minste.

Geen sterfgevallen, geen ziekenhuisopnames

Afgelopen week is niemand in 't Gooi met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Dat was er een week geleden nog één. Het was voor het eerst sinds het begin van de zomer dat er toen iemand met covid werd opgenomen.

Er overleed afgelopen week ook niemand in de regio aan de gevolgen van het coronavirus. Het totale aantal sterfgevallen in 't Gooi sinds het begin van de corona-uitbraak blijft daarmee staan op 265.