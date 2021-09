'Band vertrekt bij Douwe Bob vanwege annuleren tournee'

De band van Douwe Bob is niet blij met zijn beslissing om zijn landelijke tournee te annuleren vanwege het coronatoegangsbewijs. Volgens muzieksite 3voor12 hebben de bandleden de samenwerking met zanger verbroken.

Een van de bandleden zegt dat hij er 'niet zoveel over kwijt wil, zeker niet in de media'. Hij zou wel hebben bevestigd dat de hele band stopt.

Douwe Bob gaf gisteren via Instagram aan dat hij geen probleem met vaccinaties of met mensen die gevaccineerd zijn heeft, maar wel een groot probleem met dwang. "Ik ga er niet aan mee doen. Dit is niet waarom ik muzikant ben geworden."