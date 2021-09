Overtuigend Ajax O18 geeft het goede voorbeeld tegen Besiktas

Door een prima 3-1 overwinning staat Ajax O18 na twee wedstrijden bovenaan in Groep C van de Youth League. In Amsterdam scoorden Kristian Hlynsson, Amourricho van Axel Dongen en Gabriel Osei Misehouy voor de Ajacieden.

Ook na de rust was Ajax de betere partij. Tien minuten na de theepauze was Van Axel Dongen dit keer zelf het eindstation en was Misehouy de aangever. De laatste treffer kwam van de voeten van Misehouy zo'n twaalf minuten voor tijd. De middenvelder schoot randje zestienmetergebied in de rechter onderhoek. Vlak voor tijd deden de Turken nog iets terug door een goal van Koray Yagci, 3-1.

Over drie weken spelen AjaxO-18 tegen de leeftijdsgenoten van Borussia Dortmund in Amsterdam. Voor nu is het de beurt aan de mannen van Erik ten Hag. Ajax neemt het om 19.00 uur in de Johan Cruijff Arena op tegen Besiktas.

Opstelling Ajax: De Graaff; Gooijer, Aertssen , Milovanovic, Aning (Bobson/80); Vos (Brandes/82), Misehouy, Hlynsson; Sarfo (Jermoumi/62), Banel (Kjaer Jensen/80), Van Axel Dongen (Dall/62).