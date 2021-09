Celstraf geëist tegen Haarlemmer in internationale fraudezaak: honderden gedupeerden

De rechtszaak tegen de twee verdachten begon vorige week al in de rechtbank van Haarlem, maar door de complexiteit van de zaak zijn er meerdere zittingsdagen voor uit getrokken. Het kostte het openbaar ministerie bijna tien jaar om de geraffineerde valuta-fraude in deze zaak, uit te pluizen.

Gelikte website

Zo zouden ze hebben geprobeerd met een gelikte website, waarop stond dat er rendementen tot boven de 60 procent werden behaald, beleggers aan boord te krijgen. Dankzij een samenwerking met een Amerikaans bedrijf kwamen er steeds meer klanten bij.

Uit verklaringen van slachtoffers blijkt dat ze onder meer vertrouwen hadden in het bedrijf van de verdachten, omdat er op de website stond dat ze waren aangesloten bij de Autoriteit Financiële Markten. In de praktijk was dit een leugen en alleen een manier om klanten te binden.

Winst in eigen zak

In het pleidooi van de officier van justitie kwam vandaag naar voren dat het tweetal als doel had om beleggers niets te laten verdienen, maar de winst in eigen zak te steken. Dit blijkt ook uit oude chatberichten tussen verdachten, die in handen zijn van het Openbaar Ministerie.