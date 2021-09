Amsterdam NL V Ongelijkheid in Amsterdam groeit: "We moeten praten mét de mensen"

"Het welzijn in de stad is sinds jaren omlaag gegaan" luidt een conclusie van het jaarlijkse Staat van de Stad. In het Internationaal Theater Amsterdam spraken gisteren verschillende partijen over de conditie van onze stad; de verschillen binnen de stad zijn groter geworden.

Onder begeleiding van culturele optredens werden onderwerpen als woningnood, onderwijs en duurzaamheid besproken. De boodschap leek duidelijk: er is te veel ongelijkheid. Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam onderzocht het brede welzijn op verschillende niveaus. Coronacrisis Volgens hoofdonderzoeker Jeroen Slot is de ongelijkheid in Amsterdam door de coronacrisis nog groter geworden. "Men heeft minder bijdrage aan het stedelijk leven, wat bijdraagt aan het welzijn."

Quote "Juist op de plekken waar kinderen een leraar zo hard nodig hebben, zie je dat de tekorten het grootst zijn" Marjolein Moorman - Wethouder onderwijs

In het onderwijs is de toegenomen ongelijkheid heel duidelijk te zien. Wethouder Onderwijs Marjolein Moorman ziet dat de problematiek nog steeds ongelijk is verdeeld. "Waar de kinderen hun leraren en school het meest nodig hebben, daar is de kwaliteit het minst." Uit het onderzoeksrapport van Staat van de Stad komt naar voren dat het verschil tussen basisscholen binnen de stad aan het toenemen is, "nog steeds is er 20 procent van de basisscholen waar de basale onderwijsgrens niet wordt behaald." zegt Moorman op het podium.

Quote "De gemeente zou de wijken in moeten. De woonboten, de woonkamers. Praten mét de mensen, niet over" Munish Ramlal - ombudsman

Ook aanwezig was Munish Ramlal, sinds een maand ombudsman Metropool Amsterdam. Volgens Ramlal is Amsterdam een stad met heel veel talent, maar moet dit nog worden benut. "Het is soms alsof de overheid al een agenda heeft, voordat met de mensen wordt gesproken." Moorman denkt dat een avond als deze helpt om het echt weer even tot je te laten doordringen". Ramlal sluit zich hierbij aan, en noemt één belangrijk uitgangspunt: "De gemeente zou de wijken in moeten. De woonboten, de woonkamers. Praten mét de mensen, niet over."