Huizen gaat alle varianten voor nieuw Huizer Museum verder onderzoeken

Huizen kijkt al een tijdje naar de toekomst van het Huizer Museum. Het museum bestaat al een kwart eeuw, maar groeit uit haar jas. Het museum wil uitbreiden. Letterlijk qua grootte, maar ook qua aanbod.

De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met het museum onderzoek laten doen naar hoe het Huizer Museum van de toekomst eruit zou moeten zien en waar het zich op zou moeten richten.

Er liggen nu drie varianten op tafel. Het gaat om het Huizer Museum 2.0, dat het best gezien kan worden als een wat grotere en modernere variant van het bestaande museum, dat zich vooral richt op de lokale Huizer geschiedenis. Daarnaast wordt er gekeken naar een groot Goois museum over de geschiedenis van de regio en naar een museum over klederdracht dat zelfs een internationale uitstraling zou kunnen hebben.