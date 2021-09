Applaus en woede bij veroordeling Alkmaarder (23) die vriend van ex neerschoot

De 23-jarige Djorvi D. uit Alkmaar is veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf voor de poging tot moord op de vlam van zijn ex-vriendin, met wie hij een dochtertje heeft. Hij spoorde hem vorig jaar juni op via een GPS-tracker onder z'n auto en schoot hem neer. Het was een beladen rechtszaak met familie en vrienden van het slachtoffer en de dader, die vroeger vrienden waren. Djorvi's advocaat gaat in hoger beroep.

Nieuwsfoto

Onder politiebegeleiding vertrekt de 'winnende' partij uit de rechtbank. Op de parkeerplaats nemen ze met een opgetogen wangkus afscheid van elkaar, terwijl de vrienden van Djorvi D. boos hun kant op kijken. Er worden verwijten geschreeuwd en filmpjes gemaakt: hun maat moet voor negen jaar de cel in voor iets wat hij, volgens hen, niet heeft gedaan. 14 juni 2020 Het is 01.06 uur als er bij de alarmcentrale een melding binnenkomt. Bewoners rondom de Stikkelwaard hebben schoten gehoord. Er is een pistool gelost op een stilstaande auto. Het is bij de woning van het slachtoffer, die in zijn buik is geraakt door een kogel. Hij kan wel nog naar een vriend verderop rijden. Daar aangekomen roept hij direct dat 'Djorvi hem heeft neergeschoten'. Ze waren ooit vrienden, maar hebben inmiddels al enige tijd ruzie. Het slachtoffer heeft nu ook een relatie met de ex van Djorvi, maar zij heeft wel een kind van de veroordeelde Alkmaarder. Later blijkt dat onder de beschoten auto een GPS-tracker zit. "Ik wilde weten waar ze met mijn dochter heengingen", verklaarde de jonge Alkmaarder daarover in een eerdere zitting. Maar hem willen vermoorden? Nee. Djorvi zegt van niet. "Ik heb niet geschoten. Ik zou mijn dochter nooit op het spel zetten."

De rechter oordeelde vandaag dat er voldoende bewijs is om de 23-jarige te veroordelen tot negen jaar gevangenisstraf. Dat bewijs bestaat uit de verklaring van het slachtoffer over de slechte verstandhouding tussen hem en Djorvi, maar ook uit dna van Djorvi op verbrande kleding en telefoongegevens en app-contact tussen hem en zijn familie. 'Onbetrouwbare verklaringen' Volgens Djorvi's advocaat Vito Shukrula zijn de verklaringen van het slachtoffer helemaal niet betrouwbaar: zo zou hij de dader eerst hebben omschreven als zwart gekleed en onherkenbaar, maar zegt hij later ineens de ademhaling van zijn oude vriend Djorvi te hebben herkend. "Iemand herkennen aan een ademhaling terwijl je in de auto zit te roken, weleens van gehoord?" Daarnaast is het slachtoffer volgens hem een bekende van de politie en heeft hij meerdere conflicten. Ook zouden er aanwijzingen zijn dat het slachtoffer Djorvi de aanslag in zijn schoenen wilde schuiven. Lees verder onder dit kader.

In een chatgesprek tussen het slachtoffer en zijn vriendin (de ex van Djorvi dus) valt te lezen: Aangever: "Ik ga hem geven wat hij wil" Vriendin aangever: "En dat is?" Aangever: "Heel veel pijn" Vriendin aangever: "Wel ff wachten tot half acht" Aangever: "Wat dan?" Vriendin aangever: "*naam dochter* is bij hem tot half acht"

De rechtbank vindt dat er geen aanwijzingen zijn dat de verklaring van het slachtoffer leugenachtig is. Daarnaast had Djorvi zich kunnen beraden voor hij schoot. Dit deed hij niet, waarmee hij in de buurt een groot gevoel van onveiligheid heeft veroorzaakt. De vader van Djorvi was ook aanwezig. Zonder vrouw, want die vindt het te zwaar: naast dat hun zoon al maanden vastzit, zien zij ook hun kleindochter al twee jaar niet. "We zijn al veroordeeld, we hebben al verloren", zei hij voorafgaand tegen NH Nieuws over de rechtszaak van zijn zoon. "Maar Djorvi blijft zelf wel heel positief, dat vind ik wel bijzonder om merken. Hij zei, papa, tot woensdag."

Quote "Ik vind dat niet kunnen. Het is geen voetbalwedstrijd, het gaat hier om mensenlevens" Advocaat over applaus op tribune

Nadat de rechter de gevangenisstraf van tien jaar heeft uitgesproken klinkt een applaus van de tribune boven, de kant van het slachtoffer. Het maakt de mensen rondom Djorvi, die er zelf trouwens niet bij was vandaag, woest. "Ik vind dat niet kunnen. Het is geen voetbalwedstrijd, het gaat hier om mensenlevens." De 23-jarige Alkmaarder is dus veroordeeld voor de poging tot moord, maar ook voor het bedreigen van zijn ex-vriendin en schoonmoeder. Daarnaast moet hij een schadevergoeding betalen van bijna 29.000 euro. Djorvi's vader is stil en verdrietig na de uitspraak. Hij moet zijn vrouw nu de uitspraak appen. De vrienden die hem omringen zijn boos. "Sowieso hoger beroep", zegt eentje. Het hoger beroep van advocaat Shukrula is ingediend.

Lees ook Play Alkmaar Play Man in auto gewond na beschieting in Alkmaar