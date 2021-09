Texelse brouwerij blijft op vertrouwde plek; geen nieuwbouw en duurzaam investeren

De Texelse Bierbrouwerij blijft op de huidige locatie aan de Schilderweg bij Oudeschild. Er is met de pandeigenaar een huurovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd. Daarmee is de omstreden nieuwbouw van de brouwerij van de baan en is de ambitie van de Texelse Bierbrouwerij om op Texel te blijven zeker gesteld, schrijft mediapartner Texelse Courant .

Algemeen directeur Cor Honkoop is dolblij. "We geven hiermee invulling aan onze wens om op een verantwoorde wijze op het eiland aanwezig te blijven. Op de plek waar de brouwerij is geboren en getogen: in de oude zuivelfabriek. We koesteren Texel en gunnen iedereen Texels."

Op blik

Waar in het verleden wel eens schimmig werd gedaan over waar het bier werd gebrouwen, heeft de Texelse bierbrouwerij de laatste jaren een enorme stap in transparantie gezet. "We blijven alle twaalf bieren op Texel brouwen, ook Skuumkoppe. Maar een deel van de productie wordt elders gedaan. Zo wordt bijvoorbeeld Skuum op blik bij een onafhankelijke kwaliteitsbrouwerij in België gebrouwen en verpakt."

Honkoop legt uit: "Nu onze toekomst in de oude zuivelfabriek ligt, kunnen we investeren in de optimalisering en verduurzaming van de brouwerij. Grote volumes die niet meer in de brouwerij passen, zullen extern geproduceerd worden. Hiermee behouden we de goede harmonie tussen de brouwerij, natuur, bewoners en infrastructuur van het eiland. Doordat we nu zekerheid hebben, kunnen we bijvoorbeeld investeren in het proeflokaal, dat doe je niet als je niet weet waar je toekomst ligt."