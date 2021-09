Lawaaiprotest bij Amsterdam UMC: "Applaus kunnen we niet spenderen"

Personeel van het Amsterdam UMC heeft rond het middaguur een lawaaiprotest gehouden. Volgens de werknemers van het ziekenhuis is er een betere CAO en lagere werkdruk nodig. Er wordt vandaag gestaakt.

Volgens vakbond FNV gaat het om de grootste staking in academische ziekenhuizen ooit. In totaal doen er zeven ziekenhuizen mee, die sinds afgelopen middernacht voor 24 uur het werk hebben neergelegd. De meeste planbare zorg is vervallen. De spoedeisende zorg gaat door.

Het ziekenhuispersoneel heeft verschillende spandoeken bij zich. "Applaus kunnen wij waarderen, maar niet bij de Appie spenderen", staat er op een geschreven. Ze doelen daarmee op het applaus dat ze vanwege de zorg voor comapatiënten kregen.

Na het lawaaiprotest las een medewerker de 'Loonrede' voor, waarin de nieuwe CAO bekritiseerd wordt.