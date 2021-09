Afsluiten fietstunnel zorgt voor drukte bij spoorwegovergang: pech voor auto's

Door het voor twee maanden afsluiten van de fietstunnel onder het station van Hilversum moeten fietsers een ander plekje zoeken om de Mediastad te doorkruisen. Dat zorgt voor extra drukte bij de spoorwegovergang de Kleine Spoorbomen. Het blijkt pech voor de auto's die het spoor willen oversteken, want alle fietsers krijgen voorrang.

Vanmorgen om 7.45 uur is het nog erg rustig bij de spoorwegovergang. De twee ingehuurde verkeersregelaars staan bij te kletsen en bespreken misschien wel de tactiek voor straks als alle schoolgaande kinderen met hun ouders langskomen.

Het is in de ochtendspits normaal al een chaotisch tafereel bij de Kleine Spoorbomen, dus nu met al die fietsers helemaal, zou je denken.

Al weken wordt het aangekondigd: de fietstunnel onder het station door gaat twee maanden dicht vanwege werkzaamheden aan het nieuwe stationsgebied. Dat betekent voor de fietsers omrijden via de Beatrixtunnel of de - al drukke - spoorwegovergang Kleine Spoorbomen aan de Schoolstraat.

Dan horen we ineens geschreeuw aan de oostkant van het spoor. Een auto denkt er snel tussendoor te piepen en negeert de aanwijzingen van de verkeersregelaar. Maar dat laat hij niet gebeuren en hij gaat voor de auto staan zodat die niet verder komt. Na wat geschreeuw en gescheld heen en weer, krijgt de automobilist 'straf' en mag hij als allerlaatste er langs. "Goed gedaan, pik", zegt de rijder van een bestelbus tegen de verkeersregelaar. "Ja, geduld is een schone zaak", reageert hij vrolijk.

Nog geen kwartier later moeten ze echt aan de bak. De spoorbomen gaan om de haverklap dicht voor een trein die langs komt rijden. De verkeersregelaars gaan allebei aan een kant van het spoor staan om te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. Aan beide kanten ligt namelijk vlak voor de overgang een onoverzichtelijk kruispunt.

De auto's aan de centrumkant moeten helemaal geduld hebben, want zij komen echt als allerlaatste aan de beurt - zelfs na de auto's aan de oostkant.

Veel gedoe, twee maanden lang

Terwijl de spoorbomen omhoog gaan en de fietsers allemaal oversteken vanaf de oostkant van Hilversum richting het centrum naar de Montessorischool Centrum en er geen enkele auto is overgestoken als de spoorbomen weer naar beneden gaan, wordt het een automobiliste te veel en ze probeert al toeterend haar punt te maken.

Maar daar hebben de verkeersregelaars geen boodschap aan. Dus als de spoorbomen even later weer omhoog gaan en het aantal fietsers weer is verdubbeld, gaan ook die weer voor op de auto's.

Na 8.30 uur - als de kinderen op school zijn en de ouders naar hun werk gaan - keert de rust weer terug, stappen de verkeersregelaars aan de kant en tellen de gewone regels weer op de kruispunten. Maar over een paar uur, als de scholen weer uit zijn, begint het hele circus weer opnieuw. En dat twee maanden lang.