Kerstactie West-Friesland stopt 'op het hoogtepunt' in jubileumjaar

Na tien jaar komt er een einde aan de Kerstactie West-Friesland, waarbij Kerstpakketten samengesteld worden voor minima-gezinnen. "Het was voor onszelf ook wel even schrikken", vertelt Manon Kleijn van de actie op WEEFF Radio. "Maar we stoppen op ons hoogtepunt. Het is mooi weest, zoals de West-Friezen zeggen."

Begin deze maand kwam het bestuur van de Kerstactie bij elkaar om de plannen voor dit jaar te bespreken. "Toen werd duidelijk dat er twee of drie mensen waren die er na deze keer mee willen stoppen", legt Manon uit. "Het kost ze te veel tijd, in combinatie met het gezin en hun werk." Naar aanleiding hiervan besloot het bestuur om de Kerstactie in december voor het laatst te houden. "Toen bedachten we dat dit een mooi moment is om allemaal te stoppen. Dat doen we op het hoogtepunt, want dit is met de tiende editie een jubileumjaar."

archief Kerstactie West-Friesland - Manon Kleijne

In de afgelopen negen edities werden er jaarlijks ongeveer 250 levensmiddelenpakketten voor de Kerstactie samengesteld. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan dagelijkse boodschappen. "We denken dan ook echt om de kinderen", aldus Manon. "Zo zit er ieder jaar wel speelgoed in voor de kinderen, en komen er ook pakjes drinken en koeken in het pakket." Er wordt in tegenstelling tot andere jaren niet bij supermarkten gestaan, zodat mensen een donatie kunnen doen voor een pakket. Manon Kleijn vertelt op WEEFF Radio dat ze dit jaar voldoende voorraad denken te hebben. "En we willen nu op andere manieren proberen om aan spullen te komen", zegt ze. "Dan moet je bijvoorbeeld denken aan sponsoring." Inschrijven Minima-gezinnen uit West-Friesland kunnen zich vanaf deze week aanmelden voor een eigen pakket. Op de website van Kerstactie West-Friesland staan ook de voorwaarden die nodig zijn om in aanmerking te komen voor een pakket. "Want het moet wel echt bij de juiste mensen terechtkomen", licht Manon toe. Niet alleen kunnen gezinnen zich aanmelden voor een pakket. Op de website is het voor vrijwilligers ook mogelijk om zich aan te melden om de pakketten samen te stellen. Dit wordt gedaan in de maand november. De pakketten worden in de twee weekenden voor Kerst door heel West-Friesland bezorgd.