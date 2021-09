Trainer Berry Smit stopt per direct bij IJsselmeervogels

Smit kan zijn werk als trainer niet meer combineren met zijn werk in de bouw en zijn gezinsleven. In 2020 begon Smit zijn trainersjob in Spakenburg. Vanwege de coronamaatregelen was er lange tijd geen competitie. Dit seizoen kent de club een moeizame competitiestart. Na zes wedstrijd is er één keer gewonnen, waardoor IJsselmeervogels op de zestiende plaats staat.

Smit was jarenlang trainer bij de amateurs van RKAV Volendam en trainer van Jong FC Volendam. Het is nog niet bekend wie hem bij IJsselmeervogels opvolgt