UvA ontvangt 25 miljoen voor ontwikkeling betrouwbare kunstmatige intelligentie

"Het totale budget voor 10 jaar is 95 miljoen, waarvan 25 miljoen euro vanuit NWO afkomstig is"

Om deze systemen te realiseren worden zeventien laboratoria toegevoegd aan ICAI's huidige 'ecosysteem van dertig labs'. Deze labs ontwikkelen de algoritmes en zijn georiënteerd op gebieden zoals gezondheid, energie, logistiek en diensten.

Talentontwikkeling

De aanleiding voor het project genaamd ROBUST is de noodzaak om talent op te leiden en naar Nederland te halen. Zo worden AI-ontwikkelingen verder gebracht en kunnen deze nieuwe systemen optimaal worden gebruikt.

Het programma kan in totaal bijna 200 onderzoekers opleiden, vertelt Smit. "Door dit in samenwerking met bedrijven, overheid en kennisinstellingen te doen, kunnen we maatschappelijke problematieken in dit onderzoek oppakken en tackelen."

De NWO heeft voor dit onderzoek 25 miljoen euro ingelegd. Het totaalbudget voor dit programma voor tien jaar is meer dan 95 miljoen euro. Ook kennisinstellingen en bedrijven leggen budget in voor dit voorstel.

Samenwerking

In totaal gaat het bij dit project om een samenwerking van 21 kennisinstellingen, 23 bedrijven en 10 maatschappelijke organisaties.

Volgens projectleider Maarten de Rijke is het belangrijk om de juiste mix aan te houden tijdens dit grote project. "Wij denken dat onze focus op talentontwikkeling, leren door te doen, en gezamenlijke kennisontwikkeling tussen kennisinstellingen, bedrijven en andere maatschappelijke ondernemingen de juiste mix is om op dit gebied stappen te maken", besluit De Rijke.