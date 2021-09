Wethouder over weghalen vaccinatie-unit: "Incident, relschoppers maken niet de dienst uit"

Met het weghalen van de mobiele vaccinatie-unit uit de Willem Roelofsstraat in Amsterdam vanwege intimidatie en vernieling door een groep jongeren is niet 'gezwicht voor straatterreur'. Dat schrijft de Amsterdamse wethouder Simone Kukenheim (Zorg) in antwoord op vragen van JA21.

De jongeren gooiden onder meer een steen door een autoruit van een beveiliger. Het zou gaan om een groep van in totaal zo'n 25 jongeren, die provoceerde en intimideerde. Kukenheim laat weten dat de 'de veiligheid op de langere termijn niet kon worden gegarandeerd'.

Lopend onderzoek

Er is een verdachte opgepakt, maar wat hij heeft verklaard wil Kukenheim niet zeggen. "De politie doet onderzoek naar dit incident. Waarom de jongeren zich zo gedroegen en of de verdachte een verklaring heeft afgelegd maakt onderdeel uit van het lopende onderzoek. Hier kan geen informatie over worden gegeven." Wel zegt Kukenheim dat er geen klachten over de herrie die het aggregaat van de unit maakte waren binnengekomen.

Volgens JA21 ontstaat het beeld dat relschoppers de dienst uitmaken in de stad doordat de unit is weggehaald, maar Kukenheim denkt daar dus anders over. "We zijn van mening dat de veiligheid van medewerkers en bezoekers op alle locaties en te allen tijde gewaarborgd dient te worden. Tijdens de piek in de vaccinatiecampagne heeft de GGD Amsterdam 116.231 prikken per week gezet. Dit geeft weer dat dit een incident was en dat relschoppers niet de dienst uitmaken in de stad."

Adequaat

Volgens de wethouder is er "adequaat gereageerd op de ontstane situatie". "Naar aanleiding van het incident zijn de vooraf gemaakte afspraken bij plaatsing van een vaccinatie unit nogmaals bekeken en zal de veiligheidscoördinator van het stadsdeel (naast alle andere betrokken partijen) een sterkere rol spelen bij een eventuele plaatsing."

Sinds dinsdag 27 juli 2021 staat de weggehaalde mobiele unit op het Lambertus Zijlplein in Nieuw-West. Kukenheim schrijft dat er daar geen ongeregeldheden zijn ontstaan. Dat zou ook niet zo zijn geweest bij andere vaccinatie-units in de stad.