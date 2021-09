17-jarige Setford vertolkt hoofdrol bij Jong Ajax: "Ik speel gewoon een fantastische wedstrijd"

Naci Ünüvar en Danilo waren dan wel de doelpuntenmakers voor Jong Ajax in de 3-1 overwinning op MVV , maar na afloop ging veel aandacht uit naar een andere hoofdrolspeler. De pas 17-jarige Charlie Setford keepte een uitstekende partij tegen de Limburgers en stopte bovendien in de eerste helft een strafschop van Sven Blummel.

De in Haarlem geboren doelman speelde zijn tweede officiële wedstrijd voor Jong Ajax en liet zich met een aantal reddingen en een gestopte strafschop nadrukkelijk zien. "Dit was een hele fijne wedstrijd. Ik pak een hele goede penalty en ik speel gewoon een fantastische wedstrijd. Uiteindelijk is het wel zuur dat ik net niet de nul houd", vertelde Setford na afloop van het duel voor de camera van NH Sport.

Altijd doelpunten bij Jong Ajax

Jong Ajax-trainer John Heitinga was uitermate tevreden met de prestatie van zijn jeugdige team, maar baalde net zoals Setford van het late tegendoelpunt van MVV. "Vandaag winnen we, maar met Jong Ajax weet je het nooit. We hebben nu al veertig keer op rij niet de nul gehouden is mij verteld. We willen aanvallend voetbal spelen en de mensen vermaken. Dat zal best nog wel eens keer verkeerd gaan, maar vandaag hebben we het erg goed gedaan", aldus de 87-voudig international die nu dus aan het roer staat van Jong Ajax.

Door de overwinning op MVV is Jong Ajax gestegen naar de tiende plaats in de eerste divisie. Aanstaande vrijdag is de volgende wedstrijd van de ploeg van Heitinga, dan is Helmond Sport in Noord-Brabant de tegenstander.

Bekijk hieronder de reactie van Jong Ajax-trainer John Heitinga