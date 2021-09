Handboek voor nieuwbouwwoningen: let op stopcontacten, badkamers en keukens

Veel kopers van een nieuwbouwhuis hebben geen flauw benul wat ze kunnen verwachten. Als alle koopstress achter de rug is, willen veel toekomstige eigenaren het liefst languit op de bank uithijgen en tot de verhuizing niet te veel gedoe aan hun hoofd. Maar wie het op zijn beloop laat, zit straks met de gebakken peren.



"Dan zit het lichtpunt bijvoorbeeld niet recht boven de eettafel, of heb je een haspel nodig om aan de eettafel te kunnen werken met je laptop", zo weet Marije uit de praktijk. In haar boek beschrijft ze wat je als toekomstige eigenaar kunt doen om het huis helemaal perfect te maken.

Plattegrond

Het lastige is dat heel veel mensen geen plattegrond kunnen lezen. Daardoor hebben ze geen idee wat ze met de ruimtes kunnen doen. Marije raadt mensen nadrukkelijk aan om zich te verdiepen in de plattegrond en te spelen met de afbeeldingen van meubels die in het boek staan. Dan wordt duidelijk hoe je een kamer kunt inrichten en weet je ook waar je stopcontacten wil hebben.



Met name stopcontacten, lichtschakelaars en lichtpunten zitten vaak op de verkeerde plek. Daardoor zijn na de oplevering een hoop verlengsnoeren nodig om op alle gewenste plekken stroom te hebben.

Badkamers en keukens

Maar ook badkamers en keukens kunnen straks een bron van ergernis zijn. Als de badkamer tijdens de bouw bijvoorbeeld iets ruimer was gemaakt ten koste van die brede gang, dan was er wel ruimte geweest voor dat tweede toilet.



Veel praktische en technische adviezen dus om van je nieuwbouwwoning inderdaad een fijn thuis te maken. En als styliste geeft Marije je ook graag ideeën mee voor een mooie inrichting.

Wie met de laatste mode mee wil, doet er verstandig aan de industriële stalen deuren links te laten liggen. Hout, heel veel warm hout en bij voorkeur donker notenhout is volgens Marije de laatste trend. 'Bruin is het nieuwe zwart!'