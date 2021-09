Studenten bedenken systeem om risico op corona-uitbraken te beperken

De scholen en universiteiten zijn weer open, maar zolang het coronavirus rondwaart blijft het risico op een uitbraak van besmettingen aanwezig. Afwachten wat er in de praktijk gaat gebeuren, vinden de mannen van Omnia geen optie. De twee studenten hebben een bedrijf waarmee ze ons gedrag in gebouwen analyseren, zodat ze het risico op een besmetting kunnen voorspellen.

Marwan en Adil zaten door de lockdown noodgedwongen thuis, maar hebben niet stilgezeten. Hun technische kennis hebben ze gebruikt om een 'tool' te ontwikkelen waarmee ze ons gedrag op kantoor kunnen simuleren. Het koffieapparaat staat met stip bovenaan als de plek waar de kans op besmetting het grootst is.



Niet heel verrassend maar volgens Marwan is het zo voor de hand liggend dat veel gebouwenbeheerders het daardoor over het hoofd zien. "We waren bij een bedrijf waar de koffieautomaat, toiletten en vergaderplek dicht bij elkaar zaten. Allemaal hotspots en door ons onderzoek is de koffieautomaat nu verplaatst." Adil legt uit dat veel mensen voordat ze gaan vergaderen eerst koffie halen: "Daarmee nemen ze eventuele virussen direct mee naar een andere belangrijke besmettingsplek, waardoor het risico direct heel groot wordt."

Maatregelen

Nu de scholen weer open zijn en steeds meer mensen weer naar kantoor gaan, is het belangrijk dat er op de juiste plaatsen voorzorgsmaatregelen genomen zijn. De jonge ondernemers vinden het onverantwoord dat personeel en leerlingen ongewild onderdeel zijn van een levensecht experiment.



Met de data die de ondernemers verzamelen, kunnen ze op ieder moment van de dag voorspellen welke plekken van een gebouw veel gebruikt worden en welke niet. Daarmee is het aantal 'contactmomenten' te voorspellen, waardoor de risico's in kaart worden gebracht. Hoeveel mensen er op een dag maximaal naar kantoor mogen komen, is dan ook vooraf duidelijk.

Toekomst

Hoewel het idee en het bedrijf tijdens de corona-uitbraak zijn ontstaan, is de tool ook in de toekomst goed te gebruiken. Met name voor architecten kan het een mooi hulpmiddel zijn om al tijdens het ontwerpproces te zien of een gebouw optimaal gebruikt kan worden.



Voor een kantoortoren met zestig verdiepingen in Rotterdam is dat helaas te laat. Doordat de capaciteit van de liften te klein is, worden de twintig bovenste etages van de toren nauwelijks gebruikt. Met de kennis van Marwan en Adil hoeft dat in de toekomst niet meer te gebeuren.