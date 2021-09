Zorgpersoneel Amsterdam UMC staakt vanaf middernacht, acute zorg gaat door

Vanaf middernacht leggen zorgmedewerkers van de Amsterdamse universitaire ziekenhuizen samen met collega's uit het hele land het werk neer. Daarmee demonstreren ze voor een betere CAO en het verlagen van de werkdruk. In het AMC en VUmc is de planbare zorg opgeschort.

De spoedeisende hulp is wel open, vertelt ic-verpleegkundige Sandra van der Horst van het AMC. Ze is FNV-functionaris binnen het AMC. In haar ziekenhuis is onder meer de Verkoeverkamer (uitslaapkamer) dicht. "Bij het VU is ook de operatiekamer gesloten, dus daar gaat nog meer niet door." Oncologische behandelingen worden wel gedaan.

Lawaaiprotest

De demonstranten houden morgenmiddag een lawaaiprotest bij het AMC. Daarna zal een medewerker de 'Loonrede' voorlezen, waarmee ze de draak steekt met de nieuwe CAO. Daarin staat dat de middengroep van de zorgpersoneelsleden een veel grotere loonsverhoging krijgt dan de werknemers in de onderste groep. "Dat is niet solidair."

Op beide locaties zullen verschillende sprekers te horen zijn. FNV Zorg sprak vorige week al over de 'grootste zorgstaking ooit'.