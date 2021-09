Amsterdam steunt plannen voor kabelbaan over het IJ

Het tracé voor de geplande kabelbaan, die bedoeld is als ov-verbinding, loopt vanuit Noord (Softwareweg) via de Moermanskkade in de Minervahaven naar metrostation Isolatorweg.



Dat valt te lezen in een brief van wethouder De Vries aan de gemeenteraad. Daarin staat ook dat er volgens onderzoek in 2030 naar verwachting 900 ov-reizigers per dag met de kabelbaan zullen reizen. Tien jaar later, als de Westbrugmoet zijn gerealiseerd, worden dat er veel meer: 4.500.

Stichting IJbaan is al jaren bezig om een kabelbaan over het IJ te realiseren. In 2015 besloot de gemeente alleen voor twee bruggen te gaan, maar later werd het plan voor een kabelbaan naast de twee bruggen toch weer naar boven gehaald. De komst van de verbindingen moeten er voor zorgen dat het steeds drukker wordende verkeer op de ponten wordt ontlast.