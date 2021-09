Bodybuilder William Bonac: van jeugdgevangenis naar Mr. Olympia

Bodybuilder William Bonac uit Hoofddorp komt zaterdag 9 oktober in actie op Mr. Olympia. Dat is de belangrijkste wedstrijd van het jaar onder de bodybuilders. Bonac begon met bodybuilding op een bijzondere plek, namelijk in de jeugdgevangenis.

"Ik had daar zoveel tijd over en had niets te doen. Daar is het bodybuilden echt begonnen." De Hoofddorper traint zes keer per week met zijn trainingspartner Candrick Fluonia. "Mr. Olympia is de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Iedereen wacht daarop. William heeft geen spanning. Wij pakken gewoon het vliegtuig en hij doet zijn ding", aldus Fluonia.

Van 7 tot 10 oktober wordt Mr. Olympia gehouden in het Amerikaanse Las Vegas. Bonac komt op zaterdag 9 oktober in actie in zijn gewichtsklasse. In 2019 werd Bonac al een keer tweede.