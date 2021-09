Nestelt HCAW zich definitief in de Nederlandse honkbaltop?

Amsterdam Pirates boog afgelopen weekend in de play-offs een 2-1 achterstand om in een 2-3 overwinning. Hierdoor nemen de Amsterdammers het in de Holland Series op tegen de eeuwige rivaal Neptunus. "Wij zijn dichterbij de top twee van Nederland gekomen, maar Amsterdam was nog een maatje te groot", was het commentaar van HCAW-coach Roy Berrevoets na de uitschakeling.

Hoogtijdagen HCAW

In 1996 en in 1998 won HCAW de Holland Series en in 2005 bereikten de Bussumers voor het laatst de eindstrijd om de landstitel. Daarna ging het bergafwaarts met de honkbalclub. Erelid en oud-speler Jurjan Koenen maakte het allemaal mee. "In 2006 hadden wij een leegloop. Dan ga je onderin de hoofdklasse meespelen en zo verlies je de aantrekkingskracht van je club", aldus Koenen.