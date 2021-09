Bakkie Pleur: "Ik heb een Turkse club nog nooit een uitwedstrijd zien winnen"

Ajax speelt morgenavond in de Champions League tegen het Turkse Besiktas. Volgens oud-AZ'ers Piet Keur en Barry van Galen kunnen de Amsterdammers vol vertrouwen het duel tegemoet gaan. "Ajax zit in een flow. Ze gaan met gemak winnen", aldus Van Galen.

Daarnaast bespreekt het markante duo ook de veelbesproken wissel van Timo Letschert tegen FC Twente afgelopen donderdag. "Het is alsof die clubs allemaal boven de wet staan", zegt Keur. "Die jongen heeft er gewoon de pest in en wil naar huis. Zeg de volgende dag gewoon 'sorry' en dan is het klaar."

Verder gaan de oud-voetballers ook nog in op het eenmalige optreden van Louis van Gaal als coach van Telstar en op bankzitter Sam Beukema bij AZ.