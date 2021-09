Ook in Schagen drukte buiten door storing coronapas, maar gemeente is toch tevreden

Hoewel het dit weekend door de korte storing met de CoronaCheck-app druk werd op de straten in Schagen, is de gemeente toch tevreden over het eerste weekend dat de horeca weer volledig open mochten. "Alles is verder goed verlopen."

"Ook hier hebben wij er hinder van ondervonden dat de CoronaCheck-app even uit de lucht was. Door deze storing bleven mensen langer wachten op straat omdat zij niet de cafés, restaurants en dergelijke in konden", zegt een woordvoerder van de gemeente Schagen. "De drukte op straat nam daardoor toe. Op het moment dat het probleem zich niet meer openbaarde, was het snel opgelost."

Er zijn dit weekend in Schagen geen extra handhavers ingezet. "Verder is het goed verlopen. Uit het overleg met de politie blijkt niet dat er mensen zijn aangehouden."

Boa's

Ook op Texel was het rustig. "De boa's hebben horecabedrijven bezocht in Den Burg, De Koog en De Cocksdorp", aldus een gemeentewoordvoerder. "Er is regelmatig met eigenaren gesproken over de app. Er zijn geen mensen aangehouden, de horeca heeft zijn best gedaan."

De gemeente Den Helder geeft aan afgelopen weekend ook geen bijzonderheden te hebben geconstateerd. "We hebben toezicht gehouden zoals we altijd doen en zullen dat blijven doen. Er zijn verder geen excessen geconstateerd of bijzonderheden te melden."