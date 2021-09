Afgelast dance-event voor gehandicapten krijgt geen cent coronasteun

Dansen zonder Drempels zou 12 september in het AFAS Live plaatsvinden, maar werd net zoals vele andere evenementen afgelast. Het feest, speciaal georganiseerd voor mensen met een handicap, heeft geen evenementenverzekering en komt daarom niet in aanmerking voor coronasteun.

"We praten over een schade van ongeveer 3000 tot 3500 euro", zegt Ricardo Arcadi. De Purmerender is in de dancewereld bekend als DJ Criple X. Hij organiseert al jaren feesten voor mensen met een handicap. De schade zit hem, volgens Arcadi, in de kaarten die niet verkocht worden, het werk wat hij er ingestoken heeft en kisten met posters en flyers met de oude datum. "Die kan ik weggooien".

Arcadi droomde al langer van een écht groot feest en met 2500 gasten in de AFAS Live, zou 2021 zijn jaar worden. Maar omdat het een kwetsbare groep betreft, besloot de organisatie al in een vroeg stadium het evenement te verplaatsen naar september 2021.

Voor een evenementenverzekering was in 2021 geen geld, dus voor Dansen zonder drempels werd een pandemie uit de verzekeringsclausule geschrapt. Ricardo wist toen nog niet dat dit wel nodig zou zijn, als hij aanspraak zou willen maken op steun vanuit Den Haag.

Extra wrang vind hij het feit dat twee weken na 'zijn datum' alle coronamaatregelen voor festivals bijna verdwenen zijn. Toch wil DJ Criple X niet bij de pakken neer zitten. In 2022 probeert hij het feest nog een keer van de grond te krijgen. "Ik doe dit niet voor mezelf. Ik doe dit zodat iedereen met een beperking uit kan gaan."