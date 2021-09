Huizen niet blij met kitesurfverbod Blaricum, maar kan er niets tegen doen

De gemeente Huizen is er niet blij mee dat buurgemeente Blaricum het kitesurfen op haar deel van het Gooimeer gaat verbieden. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen over het verbod van de lokale CDA-fractie. Maar voor kitesurfers is er wel slecht nieuws: ook de gemeente Huizen kan weinig aan het verbod doen.

Het verbod kwam de kiters twee weken geleden nogal rauw op hun dak vallen. Ze kwamen erachter toen er plots een bord stond dat kitesurfen niet meer mocht en tekenden meteen protest aan en startten een petitie, maar of dat wat gaat uithalen is afwachten.

Het kitesurfen op het Stichtse Strand van Blaricum is sinds kort verboden, tot verdriet van de vele kitesurfers. Het plekje was namelijk nog het enige stukje van het Gooimeer waar kitesurfen mocht.

Kitesurfers boos nu hele Gooimeer verboden terrein is: "Doodzonde"

Kitesurfers boos nu hele Gooimeer verboden terrein is: "Doodzonde"

Huizen teleurgesteld

De teleurstelling over het verbod klinkt ook in het gemeentehuis van Huizen. CDA-fractievoorzitter Rutger Rebel vindt dat 'de gemeente Blaricum de watersport op het Gooimeer verder het moeras in duwt' en kwam met raadsvragen. De kwestie raakt Huizen omdat het stukje Gooimeer grenst aan Huizen en Huizen bovenal juist werk wil maken van een plek waar wél 'gekite' mag worden.

Dat zorgt er dus voor dat burgemeester en wethouders van Huizen ook niet blij zijn met het Blaricumse verbod. "De locatie bij Blaricum is een locatie die kitesurfen geschikt maakt bij westenwind. De locatie in Huizen, voor de Zomerkade, is juist een geschikte locatie bij oostenwind. Daarom vullen beide locaties elkaar aan", aldus burgemeester en wethouders.

Los van de teleurstelling kan Huizen er verder weinig mee. Het gemeentebestuur geeft aan er zelf 'geen bestuurlijke zeggenschap' over te hebben en voegt toe dat Blaricum ook het recht heeft om dat verbod 'zomaar' door te voeren. Het stukje van het Stichtse Strand is namelijk geen officiële kitesurfspot, kitesurfen werd er gedoogd. Kortom: tenzij de kitesurfers de gemeente Blaricum kunnen overtuigen, blijft het verbod staan.

Toch kitesurfen

Toch gloort er op een ander vlak nog wel hoop voor de kitesurfers. Huizen wil dat juist mogelijk maken voor de kust van het dorp, ook op het Gooimeer.

Huizen geeft aan dat het goed overleg heeft met lokale kitesurfers en ondertussen al tekeningen heeft gemaakt van het gewenste kitesurfgebied. Daarnaast lopen er al gesprekken met Rijkswaterstaat en de provincie om het aanwijzen van de kitesurfspot officieel mogelijk te maken.