Ten Hag over Besiktas: "Er zijn geen kleine clubs in de Champions League"

Ajax-trainer Erik ten Hag bereidt zich met Ajax voor op het tweede duel in de groepsfase van de Champions League. Morgenavond spelen de Amsterdammers in de eigen Johan Cruijff Arena tegen Besiktas. Ajax is bezig aan een uitstekende reeks en Ten Hag hoopt deze tegen de Turken te kunnen doorzetten. "Ook Besiktas zal ons weer honderd procent uitdagen", aldus Ten Hag.

Erik ten Hag - Pro Shots/Jasper Ruhe

"Er zijn geen kleine tegenstanders meer in de Champions League", reageert Ten Hag op de vraag of Besiktas de minste tegenstander in de groep is. "Ze hebben dan misschien wel veel blessures op dit moment, maar ik heb gezien dat ze een grote selectie hebben. Je ziet wel een duidelijk patroon in hun spel en ze hebben veel technische spelers en spelers met passie. Dit team en ook de staf moeten elke wedstrijd leveren. Dus niet alleen de spelers, maar ook de trainer moet scherp zijn."

Quote "Als hij fit is, dan is Michy Batshuayi de gevaarlijkste speler van Besiktas" Ajax-trainer Erik ten hag

Klaassen of Berghuis? Nu Davy Klaassen weer terug is van een blessure moet Ten Hag kiezen wie er tegen de regerend lanskampioen van Turkije achter de spitsen gaat spelen: Klaassen of Steven Berghuis. "De principes op het veld veranderen niet, maar beide spelers hebben hun eigen kwaliteiten. De grootste kwaliteit van Klaassen is dat hij de ruimtes kan herkennen en een fantastische omschakeling heeft. Berghuis heeft het overzicht en techniek om de laatste beslissende pass te geven. Bovendien heeft Berghuis mij de laatste weken verbaasd in zijn vooruitgang in de omschakeling." Ten Hag kan morgenavond geen beroep doen op Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber. Beiden spelers zijn langdurig geblesseerd. André Onana is nog steeds geschorst. Het duel tussen Ajax en Besiktas in de Johan Cruijff Arena begint om 18.45 uur.