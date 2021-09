Slowaakse leeuwinnen eindelijk naar buiten: "Stella en Luna hebben het naar hun zin"

Stichting Leeuw heeft de leeuwen met spoed opgehaald in Slowakije waar ze niet langer konden blijven. Na een periode van quarantaine en wennen aan de hokken mogen ze eindelijk naar buiten. "Ze hebben het duidelijk naar hun zin", zegt dierverzorger Daphne blij.

De leeuwinnen (beide 6 jaar oud) maakten onderdeel uit van een resort met nog meer tijgers en panters. Dierverzorger Daphne Pels van Stichting Leeuw: "Het park was al gesloten en zou geen vergunning meer krijgen voor het houden van dieren. Ze zaten tussen containers met schrikdraad. Dat is het enige wat zij kenden. We hebben ook daarom besloten ze op te halen."

Koppeltjes

Pels is heel tevreden over de leeuwinnen: "Ze zien er goed uit, ze eten goed en ze zijn al aardig gewend aan hun nieuwe omgeving." Alleen leeuwin Stella vertoont wat afwijkend gedrag door de hele tijd rondjes te lopen. Pels: "Dat is nog een hele uitdaging voor ons: om dat eruit te krijgen. Ze zijn het zo gewend en bij stress vervallen ze al snel in dat gedrag."

Misschien helpt het als de leeuwinnen kennis hebben kunnen maken met hun toekomstige maatjes, de alleenstaande leeuwen Remi en Simba. "Dat was ook een reden om Stella en Luna op te halen. Ze zijn ongeveer even oud en zo'n kans krijg je niet gauw nog eens. Hopelijk hebben we er straks een paar mooie koppeltjes bij."