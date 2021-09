Geen overtredingen op QR-check bij horeca: 'Maar moet niet lang meer duren'

"Het is hartstikke goed gegaan, de uitgaansstraten waren weer bruisend. Heerlijk!" Gijs Brand van Horeca Haarlem is zeer tevreden over het eerste 'vrije weekend', ondanks de gezonde tegenzin van de ondernemers om de coronapas te moeten checken. De gemeente laat weten dat handhavers geen overtredingen hebben geconstateerd.

Het was gelukkig mooi weer, dus tot lang waren de terrassen gezellig druk, zegt de nieuwe woordvoerder van de Haarlemse horeca. Gijs Brand zag ook dat bijvoorbeeld een nachtcafé als De Koning aan het Spaarne om tien uur 's avonds al bomvol zat. "En omdat het een zwoele zomeravond was, werd het vroege sluitingsuur om 12 uur middernacht ook als minder naar ervaren."

Brand is blij met de 'Haarlemse situatie' waarin de horeca een goede verstandhouding heeft met de gemeente en de handhavers. "Ze vertrouwen ons en lopen ons dus ook niet als kleine kinderen constant te controleren."

Laat onverlet dat Gijs Brand ondertussen wel 'de tijd wel rijp' vindt om weer als vanouds open te mogen gaan. "Deze coronapasmaatregel voeren we schoorvoetend uit, maar we hopen dat het snel voorbij is." Hij gaat er voor nu nog van uit dat dit over een maand al het geval is.

Nog weinig 'hoppers'

En mocht het nog langer duren, dan is Horeca Haarlem samen met de gemeente erg benieuwd hoe in Alkmaar gewerkt wordt met een stempel. Zoiets of een polsbandje (zoals al is voorgesteld door Horeca Haarlem) zou het uitgaan in meerdere gelegenheden op één avond makkelijker moeten maken. "Nu zijn er door de vroege sluitingstijd nog niet zo veel 'hoppers' van het ene naar het andere café, maar het zou met meer versoepelingen wel handig zijn."

En hij moet er niet aan denken, maar als de coronapas veel langer gecontroleerd moet worden, denkt Brand "dat ondernemers de mazen van de wet gaan opzoeken." En daar zijn ze volgens hem in Den Haag ook wel bewust van.