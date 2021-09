Nieuw gebouw voor het Rode Kruis in Beverwijk: "Traject van de lange adem"

Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk gaat grootschalig renoveren. Onder andere het gebouw en de klinieken moeten 'toekomstbestendig en nieuw' worden. De renovatie zal tot 2028 duren met eventuele uitloop tot 2035. "Het is een traject van de lange adem voordat alle delen gerenoveerd zijn", aldus Hugo Keuzekamp, raad van bestuur RKZ.

Het gebouw staat al langere tijd in een 'wat verouderde staat'. Het wordt volgens het bestuur dan ook tijd om het ziekenhuis toekomstgericht te maken. Dat is een lang proces: de einddatum ligt voor nu op 2028, 'maar als we echt alle wensen kunnen vervullen dan rekenen we op 2035'.

Na veel overleg met artsen, verpleging, patiënten, architecten, banken, buurtbewoners en andere deskundigen liggen de plannen voor de vernieuwing op tafel. Het Rode Kruis deelde op haar website de eerste tekeningen, die een indruk geven van het toekomstige ziekenhuis aan de Vondellaan in Beverwijk.

'Spoedplein'

Er zullen veel dingen veranderen. Niet alleen zal er een nieuw gebouw aan de voorkant van het bestaande hoofdgebouw komen, ook zal de toegang vanaf de parkeerplaats over de Vondellaan naar de ingang van het ziekenhuis worden aangepakt. Het 'spoedplein' krijgt een overdekte ambulancehal en ook zullen radiologie en het operatiecentrum hier te vinden zijn.

Het duurt alleen nog wel even voordat de eerste palen zullen worden geslagen: de oplevering staat voor 2024 op de planning.

Grote uitdaging

De renovatie is een behoorlijke klus, dat is duidelijk. Het inmiddels al 50 jaar oude gebouw zal na de verbouwing duurzaam zijn, laat Hugo Keuzekamp van de raad van bestuur weten. "Het Laboratorium en de poli KNO (kaak, neus, oor) zijn gerenoveerd. De zorgafdelingen, poliklinieken en het Brandwondencentrum komen ook aan de beurt", laat hij weten.

Tijdens de verbouwing is het van belang dat het ziekenhuis de zorg kan blijven bieden, wat met patiënten nog een hele uitdaging is: 'zo min mogelijk overlast voor patiënten'.

"Iedereen kijkt uit naar een mooi en modern gebouw", vertelt Keuzekamp. Wel ziet hij een duurzaam gebouw niet als de doorslaggevende factor voor goede zorg: "De zorg is pas echt goed als die door gedreven medewerkers met een goed humeur en aandacht wordt geleverd."