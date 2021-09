Fred Bischot had zomaar met Ajax de Europa Cup kunnen winnen

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Telstar-icoon Fred Bischot. Begin jaren zeventig werd hij amateurkampioen met zijn club SDW en speelde hij voor het Nederlands amateurelftal. Bischot had de clubs voor het uitkiezen.

Ajax werd het dus niet, maar daar hadden misschien wel zijn grootste kansen gelegen. "Het was natuurlijk wel de gouden tijd van Ajax met Cruijff, Swart en al die grote jongens. Achteraf denk je wel eens: 'had ik het maar wel gedaan.'" Ruud Krol had vlak voor de EC-finale in 1971 zijn been gebroken. Krol speelde op de linksbackpositie, de plek van Bischot. "Dus je weet niet hoe het gegaan was."

"Ik kon kiezen uit Ajax, FC Utrecht, DWS en Telstar", vertelt Bischot. Het werd uiteindelijk Telstar, omdat hij aan de gesprekken met die club de beste indrukken had overgehouden. Een keuze puur op gevoel. "DWS trok me ook wel, omdat ik als klein jongetje altijd in het Olympisch stadion kwam. Daarom wilde ik daar ook wel spelen, wat later ook gebeurde met FC Amsterdam."

Angstgegner

De keuze voor Telstar was misschien niet zo opmerkelijk als gedacht. Begin jaren zeventig speelde de club uit IJmuiden bovenin de eredivisie mee. De Witte Leeuwen eindigden steevast rond de zesde, zevende plek in het eindklassement: Telstar was een angstgegner van de topclubs. "We speelden altijd goed tegen Ajax, Feyenoord en PSV. Die kwamen met knikkende knieën naar ons toe. 18.000 man zat dan in ons stadion en er konden er officieel maar 14.000 in. De rest hing in de bomen eromheen, stijf uitverkocht. Maar tegen NEC en al die kleinere clubs lieten we dan de punten liggen. Dan speelden we vaak minder."

Het voetbal was toen ook minder serieus dan nu, in de beleving van Bischot. "We trainden vier middagen in de week. Krachttraining hadden we nog nooit van gehoord." Ook het geld was niet toereikend. Om rond te komen draaide hij nog halve dagen als taxichauffeur. "