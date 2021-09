Trekvogels tureluurs van wadtoeristen: 'Gebied zwakke schakel op trekroute'

Het Waddengebied is niet alleen een populaire rustplaats voor toeristen, ook miljoenen vogels maken zich hier jaarlijks op voor de grote najaarstrek. Uit onderzoek blijkt dat het gebied een zwakke schakel is op de trekroute: recreanten verstoren nog regelmatig de omgeving. "Het project Wij & Wadvogels moet het gebied als leefomgeving verbeteren", vertelt boswachter Roelf Hovinga van Landschap Noord-Holland tegen verslaggever Stephan Roest.

Zilverreigers, tureluurs, steenlopers en oeverpiepers verzamelen zich ieder jaar in waddengebied Het Kuitje in Den Helder voor de massale seizoensverhuizing. “Het lijkt een groot gebied, maar op de kaart van Europa is de Waddenzee het slechts een speldenprikje. Toch is het van immens belang voor miljoenen vogels om bij te vetten voor optrek.”

Om droge voeten te houden trekken de vogels bij hoog water richting de dijk. Op deze hoogwaterplaatsen gaat het vaak mis. “Een nietsvermoedende recreant kan zomaar tienduizenden wadvogels verstoren wanneer er te weinig afstand wordt gehouden. Gaat er één op de wieken, dan gaan ze allemaal”, legt de boswachter uit.

Broedeilanden

Omdat de vogels het broedgebied nu eenmaal moeten delen met toeristen, wil de vogelbescherming een betere verdeling tussen natuur- en recreatiegebieden. “Er moeten plekken komen waar je vogels kunt bekijken zonder de omgeving te verstoren.”

Met twee broedeilanden van in totaal 3000 vierkante meter, 62 hectare voor steltlopers en 52 hectare voor kustbroedvogels in natuurgebied Ruidhorn hoopt de vogelbescherming de rust te laten terugkeren.

Bewustwording

Ook wordt het broed- en rustgebied Vogelsand bij Den Oever uitgebreid met 10 hectare en wordt er een vogeleiland en kwelder, begroeide stukken land aan zee, aangelegd ten zuiden van Schiermonnikoog.

De nieuwe locaties worden ook toegankelijk gemaakt voor het publiek met een wandelroute, kijkhut en een kijkscherm in het Hegewiersterfjild. “Het is vooral belangrijk om bewustwording bij mensen te creëren. Recreatie en natuur kan goed samen, maar respecteer de regels en rustgebieden voor dieren”, besluit Hovinga.