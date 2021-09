Afvalrapen voor schoon water: bijna 200 kilo troep beland dagelijks in Westfries-riool

Bij de rioolwaterzuivering in Wervershoof wordt dagelijks 175 kilo afval tussen het water uitgevist. Leerlingen van de Meridiaan in Medemblik gingen vandaag de straat op om zwerfafval - dat anders via putten in het riool belandt - op te ruimen. "We hebben blikjes, glas en heel veel plastic gevonden en dat vind ik heel slecht."

NH Nieuws

"Waarom zou je het op straat gooien als je maar een paar stappen extra hoeft te zetten naar de prullenbak?", vraagt Elena uit groep 7 van de Meridiaan zich af. Met haar klas is ze vanmiddag in de buurt van haar school aan het afvalprikken. Afval dat op straat belandt, verdwijnt namelijk regelmatig via putten en sloten in het riool. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft 15 installaties voor het zuiveren van rioolwater, waarvan er één in Wervershoof staat. Het water wat daar naar toe stroomt, is afkomstig uit de gemeenten Medemblik, Hoorn, Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland. "We zeven hier een kleine tweehonderd kilo grove afvaldelen per dag uit", vertelt Marjan Leijen van HHNK.

Afval op straat beïnvloedt onze waterkwaliteit. - NH Nieuws

Als het rioolwater schoon is, gaat het terug het IJsselmeer in. Daar zijn strenge eisen voor. Zo mag er niet teveel fosfaat in het water zitten voor de planten en dieren. Maar ook de hoeveelheid, koper, kwik, lood en zink moet minimaal zijn, laat HHNK weten. Het vieze water gaat daarom in Wervershoof van de ene na de andere bassin. Eerst blijven de grote stukken afval achter in een harkrooster, daarna worden steeds kleinere deeltjes uit het water gefilterd. Zo is bij één van de bassins ook een zogenoemde 'vetvanger'. Waar bijvoorbeeld frituurvet - wat überhaupt niet in het riool zou mogen komen - eruit gefilterd wordt. Van rioolwater tot drinkwater Het is belangrijk dat er zo min mogelijk afval in het water belandt, vertelt Marjan Leijen. "Er is een link tussen hoe schoon ons water is en het belang voor ons drinkwater." Een paar kilometer verderop in Andijk staat namelijk de zuiveringsinstallatie van PWN. Het is de zogenoemde drinkwaterzuivering, waar jaarlijks 24 miljoen kubieke meter IJsselmeerwater wordt gezuiverd tot drinkwater.