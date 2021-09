Monumentale Laarder 'erfgooierswoningen' mogen niet worden verkocht

Wat de woningcorporatie ook tegenstaat, is het feit dat het eerder geen toestemming kreeg om extra sociale huurwoningen te bouwen binnen het complex door de grote tuinen achter de huizen te herinrichten.

Behouden voor huurders

De woningcorporatie wilde de huizen daarom verkopen, daar zouden enkele huurders ook naar gevraagd hebben. Laren gaat er echter voorliggen en wil de woningcorporatie aan de gemaakte afspraken houden.

Als de huizen verkocht zouden worden zou dag - zelfs bij de meest gunstige verkoopprijs - gebeuren voor flinke bedragen die mensen met een middeninkomen niet eens zouden kunnen betalen. Laren heeft het zelf over 'prijzen die strijdig zijn met het volkshuisvestelijke belang'.

Geen verduurzaming

Woningbouwcorporatie Het Gooi en Omstreken laat nu aan haar huurders weten dat het vrede heeft met het 'nee' van de gemeente, maar dat heeft wel gevolgen. Zo laat het de huurders weten dat het geen enkele kans ziet om de huizen de komende jaren te verduurzamen. Dat zou niet alleen erg lastig zijn, maar ook nog eens veel te duur, zo oordeelt men.

Een voordeel voor woningzoekenden is wel dat vier leegstaande huizen van het complex wel weer verhuurd gaan worden. De huizen werden niet verhuurd omdat de woningcorporatie eerst duidelijkheid wilde hebben over de toekomst van de huizen. Daar was Laren niet blij mee, omdat de regionale woningmarkt al erg krap is en elk huis hard nodig is. Nu er duidelijkheid over de toekomst van het buurtje, worden de huizen straks weer gewoon verhuurd.