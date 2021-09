Protest tegen sloop historische panden Amsterdam Vondelparkbuurt

In de Van Eeghenstraat in de Vondelparkbuurt in Amsterdam Zuid protesteert een groep buurtbewoners tegen de sloop van panden op nummer 70 -72. De eigenaar wil de villa's tegen de vlakte gooien voor een nieuw wooncomplex met ondergrondse parkeergarage.

Erfgoedvereniging Heemschut heeft de gemeente nog gevraagd om de huizen aan de chique straat langs het Vondelpark met spoed een monumentenstatus te geven. En eerder stuurde buurtbewoners al een brandbrief aan de gemeente om de al begonnen sloop van de panden te stoppen.

Wel slopen, niet bouwen?

Een aantal weken geleden vroegen de VVD, SP en het CDA om opheldering van de gemeente over de sloop- en nieuwbouwplannen. Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) liet vrijdag in antwoord op die vragen weten dat de sloop gewoon kan doorgaan, omdat er in augustus een sloopmelding is gedaan.

Voor het nieuwbouw complex is een omgevingsvergunning nodig, of die wordt verleend is nog niet duidelijk. Van Doorninck stelt dat de aanvraag "niet volledig" was en er daarom nog geen besluit is genomen door de gemeente. Wel heeft de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit al een "akkoord onder voorwaarden" gegeven.

Succesvol bezwaar

Eerder werd er in de straat een omgevingsvergunning verstrekt voor drie andere panden. Deze zouden worden samengevoegd, en ook hier zou een ondergrondse parkeergarage komen. De bewoners maakten bezwaar bij de gemeente, en kregen zo'n anderhalf jaar later gelijk.