PvdA wil expertmeeting met (oud)-agenten vanwege moeizaam diversiteitsbeleid

"Ook hoor ik veel positieve verhalen over het politievak en is men vaak minder enthousiast over de politieorganisatie. Daar moeten we dan ook echt iets mee", stelt Mbarki naar aanleiding van de terugloop van het aantal nieuwe aspiranten met een migratieachtergrond, waar AT5 dit weekend over berichtte .

"Ik ben zelf heel benieuwd naar de verhalen van agenten die de organisatie vroegtijdig hebben verlaten. Wat was daar de reden voor en hoe kan de politieorganisatie dat in de toekomst voorkomen?"

Waar de instroom van nieuwe, cultureel diverse agenten (een paar honderd per jaar) tussen 2015 en 2017 een enorme vlucht nam, lijkt daar nu nog maar weinig van over. Van de instromers die in 2020 bij de Amsterdamse politie kwamen, had nog maar 26% een niet-westerse migratieachtergrond. In 2017 lag dat percentage op ruim 43%.

"Een slechte ontwikkeling", vindt Mbarki. "Inmiddels weet iedereen dat diversiteit bij de politie in een diverse stad als Amsterdam kwaliteit is, het draagt namelijk direct bij aan de legitimiteit in- en kennis van onze wijken. De samenleving verandert en dat vraagt om een politieorganisatie die daar adequaat op kan reageren."

Mbarki maakt zich met name zorgen om de hoge uitstroom van agenten. "Dan gaat er iets fundamenteels niet goed. We praten hier al zolang over, het is tijd dat we gaan achterhalen hoe het komt. Is het onwil of onmacht?"