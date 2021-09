Eerste weekend zonder coronapas: storing op de app, maar gemeenten en horeca tevreden

Uitgaan zonder afstand kan sinds afgelopen zaterdag weer, maar dan wel met de CoronaCheck-app op zak. Afgelopen zaterdagavond was er een korte storing op de app en sommige restauranthouders wisten niet of ze toiletgangers zonder check konden binnenlaten. Toch kijken gemeenten, horeca en feestvierders vooral met een positief gevoel terug op het weekend.

Volgens het kabinet haalden veel mensen op dat moment tegelijkertijd hun coronapas op in de app, waardoor de app overbelast raakte. Voor die verklaring kan Baltus geen begrip opbrengen. "Ondernemers zijn al maanden dicht geweest en je mag voor het eerst weer open. Als je dan op deze manier wordt afgeserveerd, is dat heel pijnlijk."

Onder de horeca-ondernemers was er vooral veel enthousiasme, zegt Rob Baltus van Koninklijke Horeca Nederland. Maar ook een aantal was boos over de korte storing op de CoronaCheck-app afgelopen zaterdag tussen 20.00 en 21.00 uur.

De vele feestgangers waren afgelopen weekend euforisch dat ze eindelijk weer zonder de anderhalvemeterregel konden dansen. Een bezoeker van Paradiso in Amsterdam noemde het daarom 'de beste avond van zijn leven'. Pieter de Kroon van de Chicago Social Club kijkt ook met een voldaan gevoel terug op het weekend: "Na zo'n lange tijd de dansvloer weer vol te zien staan met mensen, dat deed me wel wat."

"We zijn tevreden. Het was druk, bijna als vanouds in de uitgaansgebieden"

Ouderen hadden soms moeite met het systeem. "Daar was soms wat paniek", zegt Baltus. Ook toeristen vonden de nieuwe maatregelen soms ook verwarrend . Zij moesten hun coronapas laten zien of zich elke 24 uur laten testen, terwijl ze in sommige gevallen wel gevaccineerd waren.

Gemeenten

Het weekend begon rommelig met de uitspraken van demissionair staatssecretaris Mona Keijzer die aan De Telegraaf liet weten dat zij de coronapas als toegangsbewijs 'niet uit te leggen vindt'. Toch kijken ook gemeenten uiteindelijk met een positief gevoel terug op het afgelopen weekend. Zo heeft ook de woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Halsema weinig signalen ontvangen over horeca-ondernemers die de regels niet naleefden. "Het was een gemoedelijke sfeer, druk, bijna als vanouds in de uitgaansgebieden", zegt ze.

Ook in Alkmaar signaleerde de gemeente geen extra ongeregeldheden. "Er waren geen grootschalige incidenten. Het weekend is goed verlopen en er hoefde ook niet extra handhavend worden opgetreden", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Toiletbezoek

Datzelfde beeld schetst de gemeente Hoorn. Een woordvoerder van die gemeente is positief: "Er was geen gedoe. Iedereen hield zich netjes aan de regels. Er zijn geen boetes uitgedeeld. De wil is er." De gemeente heeft bovendien extra mensen op straat lopen die horeca-gelegenheden helpen als mensen niet naar binnen mogen als ze willen betalen of voor een toiletbezoek, omdat ze geen coronapas hebben. Op het terras is de coronapas niet nodig.

Ook Baltus ziet dat sommige mensen zonder coronapas toch naar binnen willen. "Maar die discussie gaan we niet aan", zegt Baltus. "Als iemand op zo'n manier bij de deur staat, dan ga je maar naar binnen. Ik ga geen politieagent spelen." En dat gold ook voor zijn collega's. "In negen van de tien gevallen wordt die persoon wel terechtgewezen door het publiek."

Maar het gevoel dat bij de horeca overheerst is dat het 'voor heel veel collega's echt feest was dit weekend', zegt Baltus. Hij was ook blij dat zaalbedrijven weer open konden. Daardoor waren er weer bruiloften, feesten en partijen. "Er kon weer de polonaise worden gelopen."