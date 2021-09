Automobilist van auto beroofd in Amsterdam-Zuidoost

Drie mannen hebben vanavond een automobilist met een vuurwapen en steekwapen bedreigd in de Kolfschotenstraat in Amsterdam-Zuidoost. Ze gingen er daarna met zijn auto vandoor.

Even later lieten ze de auto leeg achter in de straat Kelbergen, vlakbij de Kolfschotenstraat. De politie heeft in de straat en in de omgeving naar de drie gezocht. Daarbij werd onder meer een politiehelikopter ingezet. Volgens buurtbewoners cirkelde die zo'n twintig minuten boven de wijk.

Een politiewoordvoerder zegt dat er uiteindelijk niemand is gevonden. De recherche en Forenische Opsporing doen onderzoek. De auto wordt meegenomen, zodat er bij een politiebureau sporenonderzoek gedaan kan worden.

De politie vraagt getuigen zich te melden.