Scorende Reijnders vindt dat hij in de basis bij AZ hoort

Met een prachtige schot van een meter of dertig bepaalde Tijanni Reijnders zondagmiddag de eindstand tussen AZ en Go Ahead Eagles (5-0). De middenvelder wisselt dit seizoen nog een beetje tussen basis en bank. "Ik vind dat ik in de basis hoor."

Tijanni Reijnders begon dit seizoen drie keer in de basis, maar moest het ook drie keer doen met een invalbeurt. Tegen Go Ahead Eagles verving de techische middenvelder de geschorste Jordy Clasie. Het is dan ook de vraag of Reijnders van trainer Pascal Jansen mag blijven staan als Clasie terugkeert van z'n schorsing.