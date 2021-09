Burendag in teken van onveilige straat: "Straks rijden ze je aan"

Andre laat zijn dochter dan ook niet met een gerust hart buitenspelen: "Ik blijf altijd met m'n kopje koffie in de deuropening. Om in de gaten te houden dat mijn kind, en de andere kinderen, wel goed kijken als ze oversteken." Tekst gaat door onder de reportage, waar o.a. Tony zijn zorgen uit:

Buurman Andre Boelkens had onlangs bijna een aanrijding: "Er komt een bestelbus aan met een gangetje of 30. Ik kon nog net op tijd m’n hond wegtrekken." De angstige moment zorgen ervoor dat de bewoners geen veilig gevoel in de straat hebben.

Op dit moment is de smalle straat volgens de buurtbewoners een plek waar automobilisten hard en onvoorzichtig rijden. "Zelf liep ik de deur uit toen er net een auto langs kwam", vertelt buurtbewoner Hans Buschman. "Je schrikt echt, want hij gaat gewoon over de stoep heen."

De bewoners hebben de gemeente geattendeerd op de gevaarlijke situatie. De weg is net heringericht en volgens de gemeente is de situatie veilig: "Door de smalle weg lijkt het al snel dat men hier te hard rijdt. Sinds de herinrichting ligt de verkeerskundige meetstaaf V85 (85% van het verkeer rijdt deze snelheid of langzamer) rond de 27 km/u over de hele dag gezien. Dat is een goede score voor een 30 km/u weg en voor de gemeente geen aanleiding om extra infrastructurele aanpassingen te nemen."

Extra drempels

Hans hoopt dat de gemeente alsnog met de bewoners in gesprek wil gaan, zodat er extra drempels kunnen komen. "We hebben bloembakken gemaakt zelf, dat willen we op de stoep zetten en we hopen dat de gemeente daarmee akkoord gaat." Op de vraag of het de buurtbewoners zelf zijn die onvoorzichtig rijden is het antwoord van Andre een duidelijk: nee.



Buurkind Tony speelt graag buiten en wil dat de automobilisten de boodschap goed begrijpen: "Ik hoop dat ze rustig gaan rijden." Want dan hoeft hij, naar eigen zeggen, niet meer bang voor een aanrijding te zijn.